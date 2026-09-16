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Регионы России

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Почти половина активных Android-устройств работает на уязвимых версиях ОС без регулярных патчей

Почти половина активных Android-устройств работает на уязвимых версиях ОС без регулярных патчей

Данные StatCounter за август 2026 года показывают, что версии Android 14 и новее установлены примерно на 56,7% устройств, тогда как Android 13 занимает 14,75% рынка, Android 12 — 10,07%, Android 11 — 8,31%.

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