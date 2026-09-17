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Мировое обозрение

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Россияне назвали лучший возраст для смены профессии

Россияне назвали лучший возраст для смены профессии

Опрос более 3,2 тысячи россиян, проведенный «Одноклассниками» и «Работа.ру», показал: самым подходящим возрастом для старта карьеры в новой сфере 42% респондентов считают период от 30 до 39 лет.

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