Mash: Алсу и ее муж будут делить два дома и квартиры при разводе

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов готовятся к разделу имущества при разводе. По информации Telegram-канала Mash, в их собственности находятся два особняка и две квартиры, одна из которых расположена за рубежом.
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