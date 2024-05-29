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Mash: Алсу и ее муж будут делить два дома и квартиры при разводе

Mash: Алсу и ее муж будут делить два дома и квартиры при разводе

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов готовятся к разделу имущества при разводе. По информации Telegram-канала Mash, в их собственности находятся два особняка и две квартиры, одна из которых расположена за рубежом.

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