В России введут запрет на рекламу в Instagram* и Facebook*

Политика как она есть

Россиянам запретят размещать рекламу в соцсети X, а также в Instagram* и Facebook* (соцсети принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), рассказал зампред думского комитета по безопасности Анатолий Выборный.