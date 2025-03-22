В России введут запрет на рекламу в Instagram* и Facebook*

Россиянам запретят размещать рекламу в соцсети X, а также в Instagram* и Facebook* (соцсети принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), рассказал зампред думского комитета по безопасности Анатолий Выборный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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