Букмекеры дают 7% на развод Макрона с супругой. Несколько дней назад в сети появилось видео, как президент Франции получил пощечину от жены

Криптобукмекер Polymarket открыл линию на развод президента Франции с женой. Несколько дней назад в сети распространилось видео, как Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит на борту самолета по прибытии во вьетнамский Ханой.
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