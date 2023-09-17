Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту

Лидер КНДР поднимался на фрегат «Маршал Шапошников».фото: vk.com/mil--> Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Лидер КНДР поднимался на фрегат «Маршал Шапошников».фото: vk.com/mil--> Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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