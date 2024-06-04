В Австрии умерла единственная в стране женщина-канцлер

Первая в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн умерла в возрасте 74 лет. Об этом 3 июня сообщил действующий канцлер страны Карл Нехаммер, заявление которого опубликовано на сайте федеральной канцелярии.
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