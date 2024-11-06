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Моя жена сделала всё, чтобы вернуть меня в семью ... к маме

Моя жена сделала всё, чтобы вернуть меня в семью ... к маме

— Фуу, жара, отстой!!!!— Ну и хорошо, лето же!— А теперь холодно, фуу!— Так здорово, не жарко!— Бее, понедельник, на работу опять!— Отлично! Денег заработаешь!— Утопите кто-нибудь эту жизнерадостную тварь!!!— Ура! Ура!!! Мы идём нырять!!!! Профессиональная ловительница букетов на свадьбах.

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