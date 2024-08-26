Колеся на мотоцикле по Индии, мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса

Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, требуется сделать что-то выдающееся. И с каждым днем нужно стараться больше, ведь во многих случаях каждое достижение является улучшением рекорда, установленного ранее кем-то еще.
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