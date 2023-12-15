Омский губернатор Хоценко связался с Хуснуллиным после жалоб Путину на трассу

Работа над расширением федеральной трассы Тюмень — Новосибирск, на которую журналистка из Омска пожаловалась президенту России Владимиру Путину на прямой линии, уже ведется во взаимодействии с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным.
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