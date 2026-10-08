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Новости Брянска

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Авария с тремя авто в Почепском районе Брянской области

Авария с тремя авто в Почепском районе Брянской области

В ДТП на трассе в Брянской области пострадали три автомобиля: Toyota, Chery Tiggo и трактор. Пассажирку Toyota доставили в больницу, но отпустили на амбулаторное лечение.

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