Президент Монголии высказался о значении визита Путина

Отношения Улан-Батора и Москвы достигли уровня всеобъемлющего партнерства. Об этом заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
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