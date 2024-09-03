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Президент Монголии высказался о значении визита Путина

Президент Монголии высказался о значении визита Путина

Отношения Улан-Батора и Москвы достигли уровня всеобъемлющего партнерства. Об этом заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

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