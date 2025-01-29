Посла РФ Евдокимова пригласили в МИД Азербайджана из-за публикаций об AZAL

Посла РФ в Баку Михаила Евдокимова во вторник, 28 января, пригласили в министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана из-за «недопонимания», вызванного публикациями в российских СМИ об Азербайджане, в том числе относительно расследования крушения самолета Embraer 190 в Актау.