Мероприятие приурочено к 10-летию Юнармии и пройдёт 30 октября. Заявки принимаются до 23 октября.В Архангельске 30 октября впервые пройдёт региональный слёт «Пост №1».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Единые учебники п...
- Единые учебники п...
- Единые учебники п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым