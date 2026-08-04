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Облсуд рассмотрит дело челябинцев, устроивших нарколабораторию, магазин и притон

Облсуд рассмотрит дело челябинцев, устроивших нарколабораторию, магазин и притон

В преступную группу наркодельцов входили пять человек 21-22 лет. В Челябинске в квартире по ул. 40 лет Победы они оборудовали лабораторию и наладили продажу синтетических наркотиков через интернет-площадку путем размещения «закладок».

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