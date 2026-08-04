Облсуд рассмотрит дело челябинцев, устроивших нарколабораторию, магазин и притон

В преступную группу наркодельцов входили пять человек 21-22 лет. В Челябинске в квартире по ул. 40 лет Победы они оборудовали лабораторию и наладили продажу синтетических наркотиков через интернет-площадку путем размещения «закладок».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии