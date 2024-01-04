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Байи о трансфере в «МЮ» в 2016-м: «Я перешел в крупнейший клуб мира. Моуринью звонил мне – показалось, что у меня галлюцинации»

Байи о трансфере в «МЮ» в 2016-м: «Я перешел в крупнейший клуб мира. Моуринью звонил мне – показалось, что у меня галлюцинации»

«[Мне позвонили] с португальского номера. Но я никого не знал в Португалии и не говорил по-португальски.

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