В России изменились цены на один из самых популярных отечественных кроссоверов

Пока потенциальные покупатели ждали традиционных акций, калужский завод внес коррективы в ценники. Tenet T4L, компактный кроссовер от холдинга «АГР» (ранее там собирали Volkswagen), получил первую наценку с момента выхода на рынок в конце мая.
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