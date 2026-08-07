За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 971 подписчик

В России изменились цены на один из самых популярных отечественных кроссоверов

В России изменились цены на один из самых популярных отечественных кроссоверов

Пока потенциальные покупатели ждали традиционных акций, калужский завод внес коррективы в ценники. Tenet T4L, компактный кроссовер от холдинга «АГР» (ранее там собирали Volkswagen), получил первую наценку с момента выхода на рынок в конце мая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии