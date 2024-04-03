iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

Intel призналась, что сверхважный для неё техпроцесс Intel 18A станет массовым только в 2026 году, а в 2025 будут доминировать Intel 10 и Intel 7

Intel призналась, что сверхважный для неё техпроцесс Intel 18A станет массовым только в 2026 году, а в 2025 будут доминировать Intel 10 и Intel 7

Компания Intel не раз акцентировала внимание на том, как важен для неё техпроцесс Intel 18A. Первые чипы по этому техпроцессу, согласно ранним данным самой Intel, должны были бы выйти на рынок уже в конце текущего года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх