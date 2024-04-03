Intel призналась, что сверхважный для неё техпроцесс Intel 18A станет массовым только в 2026 году, а в 2025 будут доминировать Intel 10 и Intel 7

Компания Intel не раз акцентировала внимание на том, как важен для неё техпроцесс Intel 18A. Первые чипы по этому техпроцессу, согласно ранним данным самой Intel, должны были бы выйти на рынок уже в конце текущего года.
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