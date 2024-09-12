Диетолог Мойсенко рассказала, кому стоит отказаться от картофеля

Картофель часто присутствует в рационе россиян, однако не всем он одинаково полезен. Диетологи предупредили, что людям с малоподвижным образом жизни следует быть осторожными с употреблением этого корнеплода из-за его высокого содержания легкоусвояемых углеводов, передает livekuban.