Спорт Уик-Энд

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Максим ДЕМЕНКО: «Зениту» нельзя терять очки. Дистанция до финиша коротка, можно не успеть упущенное наверстать

Максим ДЕМЕНКО: «Зениту» нельзя терять очки. Дистанция до финиша коротка, можно не успеть упущенное наверстать

На вопросы «Спорт уик-энда» о главных событиях, происходящих в российском футболе, ответил экс-игрок «Зенита», «Ростова», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко.

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