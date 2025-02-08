Оксана Самойлова отбивается от просьб дочери о деньгах: «Мы в долгах по уши с прошлого года!»

Оксана Самойлова часто делится секретами воспитания детей. В этот раз блогер показала, как дочь уговаривает ее дать деньги на карманные расходы.
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