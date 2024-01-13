﻿﻿Лучшие модницы уже сейчас начинают планировать свои выпускные наряды. Если вернуться в прошлое и вспомнить себя, то уже в январе мы искали «своих» визажистов и стилистов по прическам, одновременно с тем, как мы листали страницы за страницами в интернет-магазинах в поисках именно того платья, которое у нас было высокие стандарты для.