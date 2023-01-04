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Эксперт Булат: рынок дронов в России может вырасти в 25 раз

Эксперт Булат: рынок дронов в России может вырасти в 25 раз

За несколько лет рынок дронов в России способен вырасти в 25 раз. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом РИА Новости член рабочей группы рынка AeroNet НТИ Павел Булат.

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