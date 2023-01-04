Эксперт Булат: рынок дронов в России может вырасти в 25 раз

За несколько лет рынок дронов в России способен вырасти в 25 раз. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом РИА Новости член рабочей группы рынка AeroNet НТИ Павел Булат.
Популярные статьи
- “Разгромили свои храмы, уничтожили священников”: генерал Гурулев о ненужности “перемирия на Рождество” России с Украиной
- “Слепо выполнял указания вышестоящего начальства”: ТГ “Рыбарь” о вине полковника Еникеева в гибели мобилизованных в Макеевке
- ВС России уничтожили базу элитного украинского спецназа в Хмельницком
Свежие комментарии