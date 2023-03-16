Смотришь на карты раздела России, которые так любят рисовать американские политологи, отставные военные эксперты, студенты-старшекурсники Джорджтаунского университета и сотрудники Госдепартамента, которые занимаются Восточной Европой и постсоветским пространством, сравниваешь их с точно такими же их картографическими экспериментами по части Китая, Индии, Пакистана, Ирака, Ирана, Турции и вообще всего на свете, достаточно крупного, чтобы его можно было разделить, и веселиться, в отличие от того, как делает по этому поводу чёртова туча отечественных политиков, политологов, силовиков и журналистов совершенно не хочется.