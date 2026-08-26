Эту войну он проиграл: Трамп предложил Ирану снять санкции и прекратить блокаду в обмен на открытие Ормузского пролива

Тегеран снова повторил условия, при которых готов возобновить непрямые переговоры с США с ключевым требованием - выполнение всех положений меморандума.
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