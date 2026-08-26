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Эту войну он проиграл: Трамп предложил Ирану снять санкции и прекратить блокаду в обмен на открытие Ормузского пролива

Эту войну он проиграл: Трамп предложил Ирану снять санкции и прекратить блокаду в обмен на открытие Ормузского пролива

    Тегеран снова повторил условия, при которых готов возобновить непрямые переговоры с США с ключевым требованием - выполнение всех положений меморандума.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
прав Муаззин, - &quot;Вашингтон тянет время&quot;. с &quot;шагом назад&quot; у кукловодов отработанная методика, - накат/откат, - а в это время... смотрим за шаловливыми ручками.
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1 м.
Владимир Аверков
интересно,как на видео,которым закачивается этот пост,зеля зеркалит трумпа...прям по методичке психологов...
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4 н.
Игорь Кузнецов
Это в стиле Трампа - объявить &quot;финансовое наступление&quot; и предложить Ирану завершить конфликт с неприемлемыми для него уловиями отказа от поддержки &quot;своих прокси в регионе&quot;, да и санкции снять - это просто слова для обсуждения в СМИ.
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4 н.