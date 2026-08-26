Эту войну он проиграл: Трамп предложил Ирану снять санкции и прекратить блокаду в обмен на открытие Ормузского пролива

прав Муаззин, - "Вашингтон тянет время". с "шагом назад" у кукловодов отработанная методика, - накат/откат, - а в это время... смотрим за шаловливыми ручками.

Игорь Кузнецов

Это в стиле Трампа - объявить "финансовое наступление" и предложить Ирану завершить конфликт с неприемлемыми для него уловиями отказа от поддержки "своих прокси в регионе", да и санкции снять - это просто слова для обсуждения в СМИ.