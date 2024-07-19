Фигуранта дела о взрыве на КНС в Волгограде отправили под домашний арест

Главный инженер ООО "Концессии водоснабжения" Дмитрий Лебедев, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации, отправлен под домашний арест.
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