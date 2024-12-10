Шольц и Эрдоган назвали уход Башара Асада очень хорошим событием

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели во вторник, 10 декабря, телефонный разговор, в ходе которого сошлись на необходимости сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии.
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