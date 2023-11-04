В США о выставке на ВДНХ: «Отражает желание Путина восстановить Россию как сверхдержаву»

На ВДНХ 4 ноября открылась выставка-форум «Россия 2023», которая продлиться до 12 апреля 2024 года. Американские журналисты обратили внимание на масштабную выставку «Россия 2023», которая проходит на ВДНХ в Москве.
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