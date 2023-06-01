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Несколько взрывов прогремело в Киеве и Киевской области

Несколько взрывов прогремело в Киеве и Киевской области

Несколько взрывов прогремело в Киеве. Взрывы были слышны и в Киевской области. По всему столичному региону Украины объявлена воздушная тревога, к работе подключены системы ПВО, РИА Новости со ссылкой на несколько украинских СМИ.

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