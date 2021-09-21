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Очередного афериста задержали в Туркестане

Очередного афериста задержали в Туркестане

Аферист, обещавший приобрести землю, задержан в Туркестане. В дежурную часть УП города Туркестана с заявлением обратился местный житель о том, что некий знакомый выманил у него крупную сумму под предлогом помощи в покупке земельного участка.

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