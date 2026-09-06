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Спектакль «Бог всегда путешествует инкогнито» в театре «Многоточие»

4 сентября в театре «Многоточие» пройдет спектакль «Бог всегда путешествует инкогнито». Начало постановки запланировано на 19:00, возрастное ограничение составляет 16+.

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