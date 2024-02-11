Ядерный реактор для АЭС нового типа испытают в Японии в марте

Японское агентство по атомной энергии испытывает реактор АЭС нового типа, который отличается системой охлаждения и может самостоятельно остановить работу при аварийном отключении электроснабжения, пишет "Иомиури".
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