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Русская Семёрка

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ППШ: почему самый массовый автомат войны делали на заводе патефонов

Если поставить рядом немецкий MP 40 и советский ППШ-41, разница видна сразу. Немецкий — гладкий, точёный, с алюминиевой пистолетной рукояткой, откровенно дорогой.

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