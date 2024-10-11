Сийярто: визиты венгерских министров в РФ являются суверенным правом

Венгрия самостоятельно принимает решение об участиях в каких-либо мероприятиях, поэтому визиты ее представителей в РФ являются суверенным правом государства, заявил на своей странице в Facebook* министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, прибывший в Санкт-Петербург на Международный газовый форум.