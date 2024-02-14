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"Рекорд!" Наши помножили на ноль авдосский кулак соседей

"Рекорд!" Наши помножили на ноль авдосский кулак соседей

АМАРАНТ B C У скопили в Ceлидово ударный кулак для Авдоса. А наши накрыли их кассетами. Это просто жесть! Вот как-то так Заранее извиняюсь за "эзопов язык".

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Еду , еду на войну. Подкрепление уже близко. Поберегись...
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7 час.
Александр Батт
Неразумно России заниматься перемалыванием украинских боевиков и БЕСКОНЕЧНОГО потока западного вооружения. Надо создать дополнительную группировку войск и взять под контроль всю западную границу Украины с Европой для перекрытия поставок натовского оружия хотя бы на пару недель, чтобы у ВСУ закончились боеприпасы. Тогда они вынуждены будут сдаться. Сделать это можно захватом десантами пропускных пунктов, с последующим расширением плацдармов вдоль всей границы. Или (и). Взять Киев со стороны Белоруссии. Поменять руководство страны, вернув незаконно свергнутого Януковича. Тогда ВСУ по его приказу с удовольствием вернутся в казармы. А с нацистами разберется украинская полиция и прокуратура.
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4 час.
Татьяна Кибишева
Все разумно, ведь окончание военных действий не на Украине, поэтому перемалывание вооружения НАТО и опустошение складов хранения оружия просто необходимо.
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4 час.

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