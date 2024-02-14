АМАРАНТ B C У скопили в Ceлидово ударный кулак для Авдоса. А наши накрыли их кассетами. Это просто жесть! Вот как-то так Заранее извиняюсь за "эзопов язык".
"Рекорд!" Наши помножили на ноль авдосский кулак соседей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alik3456 Джексон
Еду , еду на войну. Подкрепление уже близко. Поберегись...
Ответить
7 час.
Александр Батт
Неразумно России заниматься перемалыванием украинских боевиков и БЕСКОНЕЧНОГО потока западного вооружения. Надо создать дополнительную группировку войск и взять под контроль всю западную границу Украины с Европой для перекрытия поставок натовского оружия хотя бы на пару недель, чтобы у ВСУ закончились боеприпасы. Тогда они вынуждены будут сдаться. Сделать это можно захватом десантами пропускных пунктов, с последующим расширением плацдармов вдоль всей границы. Или (и). Взять Киев со стороны Белоруссии. Поменять руководство страны, вернув незаконно свергнутого Януковича. Тогда ВСУ по его приказу с удовольствием вернутся в казармы. А с нацистами разберется украинская полиция и прокуратура.
Ответить
4 час.
Татьяна Кибишева
Все разумно, ведь окончание военных действий не на Украине, поэтому перемалывание вооружения НАТО и опустошение складов хранения оружия просто необходимо.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии