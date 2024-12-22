Что делать, если после покупки квартиры обнаружились долги за ЖКХ? Ирина ВальковаВ последние годы всё больше россиян сталкиваются с проблемой непогашенных долгов за коммунальные услуги после покупки недвижимости.
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