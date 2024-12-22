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Что делать, если после покупки квартиры обнаружились долги за ЖКХ?

Что делать, если после покупки квартиры обнаружились долги за ЖКХ?

Что делать, если после покупки квартиры обнаружились долги за ЖКХ? Ирина ВальковаВ последние годы всё больше россиян сталкиваются с проблемой непогашенных долгов за коммунальные услуги после покупки недвижимости.

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