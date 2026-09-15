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Мировое обозрение

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Человек, сделавший нейросети возможными: кто такой Юрий Нестеров и как его метод ускоренного градиента изменил обучение языковых моделей

Человек, сделавший нейросети возможными: кто такой Юрий Нестеров и как его метод ускоренного градиента изменил обучение языковых моделей

Пока медиамир обсуждает очередной релиз чат-бота или новый дата-центр за десятки миллиардов долларов, имена реальных творцов технологической революции остаются в тени.

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