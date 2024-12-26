Михаил Боярский: «Город меняется фантастически»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский отмечает 75-летие. Доволен ли он тем, как складывается жизнь его детей? Насколько сильно преобразился Петербург? И станет ли «Зенит» чемпионом в год своего 100-летия? Об этом юбиляр побеседовал с «Петербургским дневником» 26 декабря исполняется 75 лет легендарному российскому актеру театра и кино Михаилу Боярскому.