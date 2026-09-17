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Ученые открыли новый вид кошек впервые за 100 лет

Ученые открыли новый вид кошек впервые за 100 лет

РЕН ТВ Новый вид диких кошек, который назвали Leopardus tilcayo (тигровая кошка тилкайо), обнаружили в Боливии.

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