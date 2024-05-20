Риелтор Апрелев: цены на жилье в России не взлетят еще на 15%

Стоимость жилья в России не вырастет еще на 15% до конца июня 2024 года, когда должна быть отменена программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках, несмотря на прогнозы экспертов и участников рынка недвижимости (застройщиков, риэлторов и других).