Риелтор Апрелев: цены на жилье в России не взлетят еще на 15%

Стоимость жилья в России не вырастет еще на 15% до конца июня 2024 года, когда должна быть отменена программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках, несмотря на прогнозы экспертов и участников рынка недвижимости (застройщиков, риэлторов и других).
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