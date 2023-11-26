Госпогранслужба Украины: бегущие через границу уклонисты стали лучше скрываться

Госпогранслужба Украины сообщила о повышенной изобретательности украинских уклонистов, пытающихся избежать мобилизации, а также организаторов, которые оказывают им помощь в незаконном пересечении границы.
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