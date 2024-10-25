Бастрыкин поручил передать в ГСУ СК дело об убийстве в Челябинской области

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин дал поручение о передаче уголовных дел об убийстве и покушении на убийство жителей Коркино цыганской диаспорой в Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК).
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