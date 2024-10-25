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  • Vova Гарин
    Отрезать и заспиртовать для показа голову для всякого пиндоса.Американский наем...
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    ...там много больных на голову ублюдков состоит....Момент нападения ...

Бастрыкин поручил передать в ГСУ СК дело об убийстве в Челябинской области

Бастрыкин поручил передать в ГСУ СК дело об убийстве в Челябинской области

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин дал поручение о передаче уголовных дел об убийстве и покушении на убийство жителей Коркино цыганской диаспорой в Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК).

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