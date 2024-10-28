Роспотребнадзор вновь возьмет пробы воздуха на Краснинском шоссе

Затем специалисты управления проведут исследование степени загрязненности воздуха в этом районе Смоленска Пробы воздуха и последующий его анализ сделают специалисты Управления Роспотребнадзора по Смоленской области на Краснинском шоссе в Смоленске.
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