Экс-замначальника УФСИН Петербурга просят объяснить, откуда у него дома в Испании и авто на 185 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта, ФедералПресс. Суд начал устанавливать, откуда у осужденного на 18 лет за взятку экс-замначальника УФСИН Петербурге Сергея Мойсеенко 14 объектов недвижимости в РФ и еще четыре в Испании, а также девять авто премиум класса.