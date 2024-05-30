Глава Агентства по инвестициям – о приостановлении лицензий нескольких телеканалов

Глава Агентства по инвестициям Наталья Бежан объяснила в эфире передачи Rezoomat, почему Совет по продвижению инвестиционных проектов временно приостановил действие лицензий на вещание нескольких телеканалов, прекратив действие разрешительных документов.
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