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Политолог Погребинский раскрыл план США убрать Зеленского из президентского кресла Украины

Политолог Погребинский раскрыл план США убрать Зеленского из президентского кресла Украины

Украинский политолог Михаил Погребинский сделал смелое предположение. Эксперта считает, что в Белом доме думают о том, чтобы сменить утратившего популярность президента Незалежной Владимира Зеленского на спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

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