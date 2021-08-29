Политолог Погребинский раскрыл план США убрать Зеленского из президентского кресла Украины

Украинский политолог Михаил Погребинский сделал смелое предположение. Эксперта считает, что в Белом доме думают о том, чтобы сменить утратившего популярность президента Незалежной Владимира Зеленского на спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.
Украинский политолог Михаил Погребинский сделал смелое предположение. Эксперта считает, что в Белом доме думают о том, чтобы сменить утратившего популярность президента Незалежной Владимира Зеленского на спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.
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