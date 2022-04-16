Морковные (тыквенные) клёцки! Удивите новым блюдом.

Прежде, чем рассказать вам об этом вкусном и оригинальном блюде, я хочу сказать о его пользе, так как пост закончится, вы постные рецепты забудете, но вот это - пусть обязательно отложится в памяти! Возвращайтесь к нему почаще и будет всем счастье.