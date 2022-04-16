Вкусно с Любовью

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  • Tamara Kukushkina
    А я тушу морковку в сметанном соусе,потом добавляю соевый.Это гарнир к мясу.Морковные (тыквен...
  • Любовь Ивановна
    Я делаю так, морковь смазываю маринадом из бальзамика и меда или сиропа, даю постоять минут 20-30, а потом под фольгу...Морковные (тыквен...
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    Винегрет с фасоль- очень вкусно. Интересно салат с нори попробовать.10 дней до Пасхи!...

Морковные (тыквенные) клёцки! Удивите новым блюдом.

Морковные (тыквенные) клёцки! Удивите новым блюдом.

Прежде, чем рассказать вам об этом вкусном и оригинальном блюде, я хочу сказать о его пользе, так как пост закончится, вы постные рецепты забудете, но вот это - пусть обязательно отложится в памяти! Возвращайтесь к нему почаще и будет всем счастье.

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