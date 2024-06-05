Без жесткого ответа от России география ударов западным оружием расширится – Рожин

Если Россия не будет жестко отвечать на попытки повысить ставки и наносить удары по ее «старой» территории западным оружием, то вслед за Белгородской областью под такие удары попадут и другие приграничные территории.
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