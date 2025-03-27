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Путин: участие в боевых действиях — это испытание для любого человека

Путин: участие в боевых действиях — это испытание для любого человека

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций «Росатома» на Северный полюс, что участие в боевых действиях — это испытание для любого человека, а опыт СВО будет полезен ветеранам в работе на различных гражданских должностях.

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