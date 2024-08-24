В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях жителя Московской области

В социальных медиа сообщается, что в городе Орехово-Зуеве мужчина, который может быть причастен к сбыту наркотических веществ, управляет автомобилем в состоянии наркотического опьянения, чем создает угрозу для окружающих.
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